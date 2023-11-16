16 ноября, 12:42
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ задержал на Западном берегу Иордана 33 палестинца

В армейской пресс-службе указали, что 20 из них являются сторонниками правящего в секторе Газа движения ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. Израильские силовики в ходе ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан задержали 33 разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности палестинца, 20 из них являются сторонниками правящего в секторе Газа движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Ночью в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега - прим. ТАСС) силовики задержали 33 разыскивавшихся лица, 20 из которых являются сторонниками террористической организации ХАМАС", - говорится в заявлении.

Всего с 7 октября израильские военные задержали на Западном берегу Иордана 1 750 палестинцев, в том числе 1 050 сторонников ХАМАС, добавили в пресс-службе. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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