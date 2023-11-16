В Приднестровье обеспокоены рытьем окопов со стороны Молдавии в зоне безопасности

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией от непризнанной республики Олег Беляков заявил, что в продолжение этих окопов устанавливаются блоки на дорогах, граничащих с Приднестровьем

КИШИНЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Приднестровья обеспокоены рытьем окопов в охраняемой миротворцами разделительной зоне безопасности со стороны Молдавии. Об этом заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией от непризнанной республики Олег Беляков на брифинге после заседания комиссии.

"Приднестровская делегация в ОКК озабочена появлением рвов вдоль дороги у села Слобозия-Душка в Криулянском районе. Это территория входит в зону безопасности. Свежие окопы выполнены соответствующей инженерной техникой", - сказал Беляков, представив фотографии сделанные штабом миротворцев. По его словам, в продолжение этих окопов устанавливаются блоки на дорогах, граничащих с Приднестровьем.

"Никто не задает вопросы, почему молдавская сторона копает окопы на границе с Приднестровьем? <…> К чему это ведет? Это ведет исключительно к осложнению ситуации в зоне безопасности", - добавил Беляков.

Российские миротворцы были введены в зону приднестровского конфликта согласно подписанному с Молдавией соглашению "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова" от 21 июля 1992 года. Они остановили боевые действия между молдавской полицией и приднестровским ополчением и в настоящее время поддерживают мир в регионе вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья. Управляет миротворческой операций ОКК, в которую входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины

В регионе также находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В ее задачу входит охрана складов, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, вывезенных туда после вывода советских войск из европейских стран. Начавшаяся в 2001 году утилизация и вывоз боеприпасов были заблокированы властями Приднестровья в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра. ОГРВ оказывает поддержку миротворцам, которые фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории.