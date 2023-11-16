16 ноября, 13:12

Индия призвала Канаду соблюдать Венскую конвенцию из-за сообщений о провокациях

Это необходимо для выполнения обязанностей дипломатов Индии, заявил глава МИД Ариндам Багчи

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 ноября. /ТАСС/. Индия призвала Канаду соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях на фоне сообщений о провокациях на индийских мероприятиях. Об этом заявил на брифинге официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

Комментируя инцидент 12 ноября, когда во время консульской встречи с индийскими гражданами недалеко от Ванкувера несколько радикалов пытались нарушить порядок, Багчи напомнил Канаде о необходимости соблюдения международных обязательств. "Мы подтверждаем необходимость того, чтобы страны уважали Венскую конвенцию о дипломатических сношениях так, чтобы наши дипломаты могли выполнять свои обязанности", - сказал он.

Отношения между Канадой и Индией обострились после того, как Оттава 18 сентября решила выслать одного из старших дипломатов Индии в связи с предположениями о причастности спецслужб этой страны к убийству одного из лидеров сикхской общины Канады. Посольство Индии в Оттаве приостановило выдачу виз. Затем власти Канады сообщили о возвращении домой из Индии 41 дипломата и членов их семей после того, как Нью-Дели официально представил план по снятию дипломатического иммунитета со всех канадских дипломатов, кроме 21 диппредставителя.

Индия заявила, что канадские дипломаты вмешивались во внутренние дела республики. В МИД Индии считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют экстремистам из числа представителей сикхской общины, которые выступают за создание на территории индийского штата Пенджаб независимого государства Халистан. 

Теги:
КанадаИндия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация