Индия призвала Канаду соблюдать Венскую конвенцию из-за сообщений о провокациях

Это необходимо для выполнения обязанностей дипломатов Индии, заявил глава МИД Ариндам Багчи

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 ноября. /ТАСС/. Индия призвала Канаду соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях на фоне сообщений о провокациях на индийских мероприятиях. Об этом заявил на брифинге официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

Комментируя инцидент 12 ноября, когда во время консульской встречи с индийскими гражданами недалеко от Ванкувера несколько радикалов пытались нарушить порядок, Багчи напомнил Канаде о необходимости соблюдения международных обязательств. "Мы подтверждаем необходимость того, чтобы страны уважали Венскую конвенцию о дипломатических сношениях так, чтобы наши дипломаты могли выполнять свои обязанности", - сказал он.

Отношения между Канадой и Индией обострились после того, как Оттава 18 сентября решила выслать одного из старших дипломатов Индии в связи с предположениями о причастности спецслужб этой страны к убийству одного из лидеров сикхской общины Канады. Посольство Индии в Оттаве приостановило выдачу виз. Затем власти Канады сообщили о возвращении домой из Индии 41 дипломата и членов их семей после того, как Нью-Дели официально представил план по снятию дипломатического иммунитета со всех канадских дипломатов, кроме 21 диппредставителя.

Индия заявила, что канадские дипломаты вмешивались во внутренние дела республики. В МИД Индии считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют экстремистам из числа представителей сикхской общины, которые выступают за создание на территории индийского штата Пенджаб независимого государства Халистан.