Глава МИД Чехии заявил, что госимущество РФ заморозили в соответствии с законом

"Госзагрансобственность" управляет в Чехии многими объектами недвижимости, находящимися в собственности России

ПРАГА, 16 ноября. /ТАСС/. Чешские власти внесли предприятие "Госзагрансобственность" в национальный санкционный список и заморозили в республике российское государственное имущество в соответствии с действующим законодательством. С таким утверждением выступил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, слова которого привело информационное агентство CTK.

"Отрицаю высказывания, что это незаконный шаг, - сказал министр. - Он соответствует чешскому закону о санкциях".

Чехия внесла в среду в санкционный список российскую Госзагрансобственность. "Любая коммерческая деятельность [этого] предприятия, включая сдачу [объектов недвижимости] в аренду, отныне является нелегальной", - прокомментировал это шаг Липавский.

ФГУП "Госзагрансобственность", входящее в структуру Управления делами президента РФ, управляет в Чехии многими объектами недвижимости, находящимися в собственности России. Включением в национальный санкционный список было заморожено все имущество, которым предприятие управляет в Чехии.