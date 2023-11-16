16 ноября, 13:07
Санкции в отношении России

Глава МИД Чехии заявил, что госимущество РФ заморозили в соответствии с законом

"Госзагрансобственность" управляет в Чехии многими объектами недвижимости, находящимися в собственности России

ПРАГА, 16 ноября. /ТАСС/. Чешские власти внесли предприятие "Госзагрансобственность" в национальный санкционный список и заморозили в республике российское государственное имущество в соответствии с действующим законодательством. С таким утверждением выступил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, слова которого привело информационное агентство CTK.

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"Отрицаю высказывания, что это незаконный шаг, - сказал министр. - Он соответствует чешскому закону о санкциях".

Чехия внесла в среду в санкционный список российскую Госзагрансобственность. "Любая коммерческая деятельность [этого] предприятия, включая сдачу [объектов недвижимости] в аренду, отныне является нелегальной", - прокомментировал это шаг Липавский.

ФГУП "Госзагрансобственность", входящее в структуру Управления делами президента РФ, управляет в Чехии многими объектами недвижимости, находящимися в собственности России. Включением в национальный санкционный список было заморожено все имущество, которым предприятие управляет в Чехии. 

Теги:
ЧехияРоссияСанкции в отношении России
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