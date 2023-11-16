Боевики "Хезболлах" выпустили с юга Ливана ракеты по шести постам израильской армии

В ответ израильские войска открыли огонь из артиллерийских и танковых орудий по окрестностям 12 населенных пунктов на юге Ливана

БЕЙРУТ, 16 ноября. /ТАСС/. Боевики вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" атаковали с юга Ливана посты и механизированные патрули израильской армии, выпустив по ним управляемые противотанковые ракеты. Как говорится в заявлении формирования, размещенном в его Telegram-канале, в результате прямого попадания есть убитые и раненые.

"Моджахеды исламского сопротивления провели операцию в ответ на массовые убийства оккупационными силами мирных жителей в секторе Газа, - отмечается в тексте. - Атаке подверглись израильские позиции в районах Эль-Байяд, Эль-Мердж и Эль-Асси, а также поблизости от еврейских поселений Метула, Мисгав-Ам, Йифтах".

В ответ израильские войска открыли огонь из артиллерийских и танковых орудий по окрестностям 12 населенных пунктов на юге Ливана. Как сообщил телеканал Al Manar, противник использовал фосфорные боеприпасы при обстреле высот Кафр-Шуба, Альван и Шеббат. Израильские ВВС совершили воздушные атаки на районы Эль-Ляббуна, Эн-Накура, Айта-эш-Шааб и долину Марджаюн, откуда запускались ракеты в сторону еврейских поселений.

Ливанские власти уточняют размеры нанесенного материального ущерба, сведений о пострадавших не поступало.

Жертвами военной эскалации на юге Ливана, которая продолжается в пограничных районах с 8 октября, стали 11 мирных жителей. В ходе обмена ударами и вооруженных вылазок погибли 69 шиитских боевиков и 12 членов радикальных палестинских группировок. По данным новостного портала Naharnet, на севере Израиля за этот период погибли девять человек, в том числе шесть военнослужащих.