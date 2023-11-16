Матвиенко переизбрали на пост главы совета Межпарламентской ассамблеи СНГ

Решение приняли единогласно

БИШКЕК, 16 ноября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко переизбрана на должность председателя совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) государств - участников СНГ. Решение принято единогласно в ходе заседания совета МПА СНГ.

"Предлагаю переизбрать Валентину Ивановну Матвиенко председателем совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ. Убежден, что все коллеги поддержат это предложение", - сказал в ходе заседания спикер Сената (верхней палаты) парламента Казахстана Маулен Ашимбаев.

Как отметила председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова, Матвиенко имеет большой политический опыт, что послужит залогом дальнейшей успешной деятельности МПА СНГ.

"Валентина Ивановна является видным государственным и политическим деятелем, вместе с тем это очень трудолюбивый и целеустремленный человек. Валентина Ивановна снискала заслуженный авторитет и уважение", - подчеркнула Гафарова.

Главу совета Межпарламентской ассамблеи СНГ избирают на один год.