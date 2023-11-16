16 ноября, 14:14

Кабмин Литвы пока не обсуждает вопрос закрытия КПП на границе с Белоруссией

Премьер-министр республики Ингрида Шимоните считает, что ситуация с возможным закрытием некоторых КПП должна оцениваться комплексно

ВИЛЬНЮС, 16 ноября. /ТАСС/. Вопрос закрытия Литвой части контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Белоруссией в повестку дня правительства пока не включен. Об этом заявила журналистам премьер-министр республики Ингрида Шимоните.

"Правительство этот вопрос пока не рассматривало", - сказала она.

По словам главы кабинета, ситуация с возможным закрытием некоторых КПП должна оцениваться комплексно. "Меньше пунктов перехода, а движение транспорта не меньше. Это будет означать увеличение очередей", - отметила глава правительства.

Она, однако, не исключила вариант пересмотра режима пересечения границы. "У нас четыре пункта перехода с Белоруссией, и я не говорю, что вопрос дальнейшего режима их работы не может обсуждаться", - заявила Шимоните. О КПП на границе с РФ она не говорила.

Накануне председатель комитета Сейма (парламента) Литвы по бюджету и финансам Миндаугас Линге предложил закрыть те КПП на границе с Россией и Белоруссией, которые якобы часто используются для перевозки контрабанды. По данным МВД Литвы, попытки провоза контрабанды в текущем году фиксируются чаще, чем раньше, но в целом объемы задержанных нелегальных грузов уменьшились.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что прежде всего надо оценить экономический аспект закрытия пунктов перехода границы. 

Теги:
БелоруссияЛитваРоссияНауседа, Гитанас
© Информационное агентство ТАСС
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