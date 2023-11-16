16 ноября, 13:46
Палестино-израильский конфликт

Каир заявил, что находится в постоянном контакте с ХАМАС для освобождения заложников

Глава МИД Египта Самех Шукри надеется, что эти усилия Каира "приведут к быстрому освобождению людей, удерживаемых в палестинском анклаве"

КАИР, 16 ноября. /ТАСС/. Египетские власти поддерживают постоянные контакты с палестинским движением ХАМАС с тем, чтобы в кратчайшие сроки освободить заложников, удерживаемых радикальными группировками в секторе Газа.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

"Мы [египетские власти] постоянно общаемся с ХАМАС и международными сторонами и прилагаем максимум усилий для освобождения заложников", - указал Шукри, слова которого привел телеканал Al Hadath. Он выразил надежду, что эти усилия Каира "приведут к быстрому освобождению людей, удерживаемых в палестинском анклаве". 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
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