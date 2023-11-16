16 ноября, 13:48
Палестино-израильский конфликт

Эксперты ООН усомнились в способности международной системы предотвратить геноцид в Газе

В заявлении экспертов говорится, что "серьезные нарушения, совершенные Израилем в отношении палестинцев после событий 7 октября, особенно в секторе Газа, указывают на надвигающийся геноцид"

ЖЕНЕВА, 16 ноября. /ТАСС/. Эксперты ООН в сфере прав человека усомнились в способности международного сообщества мобилизоваться для предотвращения геноцида в секторе Газа. Об этом говорится в их заявлении, опубликованном в Женеве.

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Эксперты напомнили, что 2 ноября они выступили с предупреждением о риске геноцида населения в Газе. "Мы глубоко обеспокоены неспособностью правительств прислушаться к нашему призыву и добиться немедленного прекращения огня. Мы также глубоко обеспокоены поддержкой некоторыми правительствами израильской стратегии ведения войны против осажденного населения Газы и неспособностью международной системы мобилизоваться для предотвращения геноцида", - отмечается в документе.

Как пояснила пресс-служба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), эксперты считают, что "серьезные нарушения, совершенные Израилем в отношении палестинцев после событий 7 октября, особенно в секторе Газа, указывают на надвигающийся геноцид". В этой связи авторы заявления "продемонстрировали свидетельства растущего подстрекательства к геноциду, явного намерения "уничтожить палестинский народ, находящийся под оккупацией", а также использования мощного оружия с неизбирательным по своей сути воздействием, что привело к колоссальному числу погибших и разрушению инфраструктуры жизнеобеспечения".

Подписи под заявлением поставили 22 эксперта ООН в области прав человека. Среди них спецдокладчик по вопросу о правах человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе и спецдокладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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