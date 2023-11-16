16 ноября, 13:51
Военная операция на Украине

На подконтрольной Киеву части Херсонской области уничтожен инфраструктурный объект

Несколько сел остаются без электричества

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Объект критической инфраструктуры уничтожен на подконтрольной украинским войскам части Херсонской области, несколько сел остаются без электричества. Об этом сообщил глава назначенной украинскими властями администрации региона Александр Прокудин.

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"Уничтожен объект критической инфраструктуры. В настоящее время Белозерка и окрестные села без электроснабжения", - написал он в своем Telegram-канале.

На подконтрольной Киеву части Херсонской области в четверг несколько раз объявлялась воздушная тревога. 

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УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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