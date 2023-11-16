На подконтрольной Киеву части Херсонской области уничтожен инфраструктурный объект

Несколько сел остаются без электричества

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Объект критической инфраструктуры уничтожен на подконтрольной украинским войскам части Херсонской области, несколько сел остаются без электричества. Об этом сообщил глава назначенной украинскими властями администрации региона Александр Прокудин.

"Уничтожен объект критической инфраструктуры. В настоящее время Белозерка и окрестные села без электроснабжения", - написал он в своем Telegram-канале.

На подконтрольной Киеву части Херсонской области в четверг несколько раз объявлялась воздушная тревога.