В Венгрии хотят запретить финансирование политических партий из-за рубежа

Правительство рассчитывает, что документ поможет защитить страну от зарубежного вмешательства во внутренние дела

БУДАПЕШТ, 16 ноября. /ТАСС/. Правительство Венгрии намерено в ближайшее время внести на рассмотрение парламента законопроект о защите национального суверенитета, который установит полный запрет на зарубежное финансирование политических партий. Об этом сообщил на встрече в Будапеште с Советом венгерских диаспор премьер-министр страны Виктор Орбан.

Как рассказал его пресс-секретарь Берталан Хаваши, глава правительства не исключил, что "по закону о защите суверенитета будут большие дебаты". Однако, по словам премьера, в Венгрии "необходимо установить четкие запреты, чтобы не допустить влияния иностранных денег на венгерские выборы".

Как отметил Хаваши, Орбан обратился за поддержкой при принятии нового закона к членам совета, в который наряду с лидерами зарубежных диаспор входят депутаты парламента и общественные деятели. Правительство рассчитывает, что документ поможет защитить страну от зарубежного вмешательства во внутренние дела. Орбан заявил, что это требуется для того, чтобы "сохранить Венгрию как одно из самых безопасных государств в мире даже с учетом нынешней войны [на Украине] и миграционных проблем", сообщил пресс-секретарь информационному агентству MTI.

Ранее глава канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуйяш сообщил на встрече с журналистами, что законопроект о защите суверенитета будет предусматривать создание специального ведомства, которому предстоит следить за тем, чтобы политические партии не использовали финансирование из-за рубежа. В соответствии с новым законом такие действия будут квалифицироваться как уголовное преступление.

Доклад спецслужб

В июне в Венгрии было завершено расследование обстоятельств финансирования коалиции оппозиционных партий при подготовке к парламентским выборам в 2022 году. Изучением этого дела по поручению депутатов парламента занимался Национальный информационный центр (НИЦ) - разведывательная служба Венгрии, возглавляемая бригадным генералом Золтаном Андрашем Ковачем. В его докладе, составленном по итогам разбирательства, был сделан вывод о том, что оппозиция получала на свою предвыборную кампанию деньги из-за рубежа, в том числе из Соединенных Штатов.

В документе отмечалось, что накануне парламентских выборов в 2022 году венгерские оппозиционные партии получили из США и Швейцарии более 4 млрд форинтов (около $11,3 млн). С марта по июль прошлого года было осуществлено в общей сложности 13 транзакций. Основная часть средств была переведена политическому движению, созданному кандидатом на пост премьер-министра Венгрии от коалиции оппозиционных партий Петером Марки-Заем. Деньги поступали также связанным с ним консультационным компаниям. Основным спонсором венгерской оппозиции выступил американский фонд Action for Democracy ("Действия в поддержку демократии"), связанный с финансистом Джорджем Соросом.

Правящая партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" заявила, что рассматривает такие действия как вмешательство во внутренние дела и нарушение государственного суверенитета. НИЦ передал материалы расследования Государственному аудиторскому управлению и Национальному налоговому и таможенному управлению Венгрии для дальнейшей оценки действий оппозиции.