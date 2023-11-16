В Турине активисты в поддержку Палестины заняли здание музея кино

Группы демонстрантов развернули у входа транспарант с призывом к немедленному прекращению огня, передает LaPresse

РИМ, 16 ноября. /ТАСС/. Около сотни активистов проводят акцию в поддержку Палестины у одного из главных символов Турина - высотного здания Моле-Антонеллиана, где находится Национальный музей кино.

По информации агентства LaPresse, группы демонстрантов вошли на территорию музея и развернули у его входа транспарант с призывом к немедленному прекращению огня. Активисты также заблокировали вход в музей.

"Жители Газы заперты в самой большой в мире тюрьме под открытым небом, они умирают от голода, жажды и нехватки медикаментов, поскольку Израиль перекрыл поставки воды, продовольствия и энергоносителей", - приводит агентство слова демонстрантов. Они призывают власти Италии "прекратить продажу итальянского оружия Израилю", а также "применить санкции к Израилю, отменив все военные, экономические и академические соглашения". На месте присутствует полиция.

Ранее подобные акции проводили студенты Римского университета "Сапиенца" и Университета Востока в Неаполе. В разных городах Италии в последние недели проходят манифестации в поддержку Палестины, собирающие по несколько тысяч человек. Среди них много представителей палестинской общины.

Строительство Моле-Антонеллиана, названной так в честь архитектора Алессандро Антонелли, началось еще во второй половине XIX века, чуть раньше знаменитой Эйфелевой башни в Париже. Башня высотой 167 метров долгое время была самой высокой постройкой из кирпича в Европе. Первоначально здание должно было быть ниже и служить синагогой. Однако проект несколько раз менялся, а башня росла, представляя собой передовое инженерное и конструкторское искусство итальянцев. До Национального музея кино там находился Музей Рисорджименто (объединения Италии). Это один из наиболее посещаемых музеев на Апеннинах.