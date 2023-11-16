Кэмерон объявил о выделении Лондоном $23 млн помощи Украине

В распоряжение Общества Красного Креста Украины поступят $12,4 млн

ЛОНДОН, 16 ноября. /ТАСС/. Глава британского МИД Дэвид Кэмерон после визита в Киев посетил Одессу, где объявил о выделении £18,4 млн ($23 млн по текущему курсу) на оказание гуманитарной помощи Украине. Сообщение об этом распространило министерство иностранных дел Соединенного Королевства.

Как указывают в ведомстве, £10 млн ($12,4 млн) поступят в распоряжение Общества Красного Креста Украины. Еще £7 млн ($8,7 млн) получит "консорциум под руководством [НПО] Nonviolent Peaceforce, который поддерживает волонтерские организации, доставляющие гуманитарную помощь в опасные районы рядом с линией фронта". Помимо этого, £1,4 млн ($1,7 млн) получит работающая на Украине международная НКО Mercy Corps, которая помогает жертвам вооруженных конфликтов.

В ведомстве добавили, что Лондон вместе со своими партнерами продолжит помогать Киеву осуществлять экспорт продовольствия из черноморских портов.

Форин оффис указал, что новый глава ведомства стал первым британским министром, посетившим Одессу после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине. Кэмерон, занимавший пост главы правительства Соединенного Королевства в 2010-2016 годах, получил портфель министра иностранных дел 13 ноября. На ранее состоявшейся в Киеве встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским он отметил, что хотел совершить свой первый после назначения визит именно на Украину.

В Киеве он также встретился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, обсудил судьбу украинской заявки о вступлении в НАТО с вице-премьером Украины Ольгой Стефанишиной и проблему восстановления экономики и инфраструктуры страны с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем. В ходе визита Кэмерон подчеркивал, что Лондон и другие страны Запада продолжат оказывать поддержку Украине "так долго, как это будет необходимо для достижения победы".