16 ноября, 14:10,
обновлено 16 ноября, 14:50
Палестино-израильский конфликт

Гуманитарные структуры ООН не будут участвовать в создании "безопасных зон" в Газе

Как заявили в организации, также должен быть проработан механизм контроля

ЖЕНЕВА, 16 ноября. /ТАСС/. Гуманитарные подразделения системы ООН, входящие в Межучрежденческий постоянный комитет (МПК), не будут участвовать в реализации каких-либо инициатив по созданию "безопасной зоны" в секторе Газа. Об этом говорится в распространенном в Женеве совместном заявлении, которое подписали заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, эксперты и руководители ряда структур всемирной организации, таких как Детский фонд и Управление верховного комиссара по делам беженцев.

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"Наша позиция как гуманитарных лидеров ясна: мы не будем участвовать в создании какой-либо "зоны безопасности" в секторе Газа без согласия всех сторон и до тех пор, пока не будут созданы фундаментальные условия для обеспечения безопасности и других основных потребностей, а также механизм контроля за их выполнением", - отмечается в документе.

В сложившихся условиях предложения по созданию в одностороннем порядке "зон безопасности" в секторе Газа "рискуют причинить вред гражданскому населению, включая массовые человеческие жертвы, и должны быть отвергнуты", констатировали авторы заявления. Без соответствующих условий концентрация гражданского населения в таких зонах в условиях активных боевых действий "может повысить риск нападения и причинения дополнительного вреда". Ни одна "безопасная зона" не является по-настоящему безопасной, если она объявлена в одностороннем порядке или поддерживается присутствием вооруженных сил, констатировали руководители гуманитарных структур ООН.

Они подчеркнули, что любые дискуссии вокруг "зон безопасности" не должны умалять обязательств сторон постоянно заботиться о спасении гражданских лиц - где бы они ни находились - и удовлетворении их основных потребностей, в том числе путем содействия быстрому, безопасному и беспрепятственному гуманитарному доступу ко всем нуждающимся гражданским лицам. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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