16 ноября, 15:57
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Индия заинтересована в наращивании поставок военного оборудования из РФ

Директор Института БРИКС в Нью-Дели Бинод Сингх заявил, что в течение последних 20 лет Россия была крупнейшим поставщиком военного оборудования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Индия хотела бы нарастить поставки военного оборудования из России. Об этом заявил ТАСС директор Института БРИКС в Нью-Дели Бинод Сингх на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

"В течение последних 20 лет Россия была крупнейшим поставщиком военного оборудования. Но из-за текущего конфликта эти обороты снизились. Нам хотелось бы их восстановить", - сказал он.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит в этом году с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. Мероприятие, которое организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признано событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: выдающиеся деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума. 

Теги:
ИндияРоссияIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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