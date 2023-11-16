Парламент Норвегии рекомендовал кабинету быть готовым к признанию Палестины

83 депутата высказались "за", а "против" были 15 человек, передает телеканал NRK

СТОКГОЛЬМ, 16 ноября. /ТАСС/. Парламент Норвегии (Стортинг) проголосовал за предложение Рабочей партии и Партии центра, в котором правительству рекомендуется быть готовым признать Палестину в качестве независимого государства. Предложение поддержали 83 депутата, против были 15 человек, сообщает телеканал NRK.

"Стортинг просит правительство быть готовым признать Палестину как отдельное государство в то время, когда признание может оказать положительное влияние на мирный процесс и на окончательное мирное соглашение", - отметил телеканал.

В преддверии голосования у парламента прошли массовые демонстрации молодежи. В адрес депутатов поступило множество писем от пропалестинских активистов.