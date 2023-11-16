16 ноября, 14:53

В Норвегии заявили о готовности закрыть КПП на границе с РФ при необходимости

В министерстве юстиции и общественной безопасности страны сообщили, что пока не наблюдают "какого-либо аномального движения на КПП "Стурскуг"

СТОКГОЛЬМ, 16 ноября. /ТАСС/. Норвежские пограничники не наблюдали увеличения количества пересечений границы с Россией на КПП "Стурскуг". При этом власти готовы закрыть пограничный пункт, если возникнет такая необходимость, сообщила агентству NTB министр юстиции и общественной безопасности Эмили Энгер Мель.

"Мы внимательно следим за ситуацией, и, возможно, для нас может быть актуальным закрыть границу в короткие сроки, если это будет необходимо, - заявила она. - На данный момент мы не наблюдаем какого-либо аномального движения на [КПП] "Стурскуг". Движение небольшое и оставалось малым всю осень".

Власти Финляндии объявили в четверг, что закроют четыре из девяти КПП на границе с Россией в ночь на субботу. Причиной решения названо большое количество просителей убежища на восточной границе. Мель сообщила, что норвежские власти осведомлены об этой ситуации, но в Норвегии такого явления не отмечено. 

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© Информационное агентство ТАСС
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