16 ноября, 14:58

Министр обороны Вьетнама призвал мирными средствами разрешать споры в Южно-Китайском море

Фан Ван Зянг подчеркнул необходимость поддержания стабильности, свободы судоходства и авиации в регионе

ДЖАКАРТА, 16 ноября. /ТАСС/. Министр национальной обороны Вьетнама генерал армии Фан Ван Зянг призвал страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и их партнеров разрешать все споры мирными средствами путем открытого диалога. Об этом глава вьетнамского военного ведомства заявил в Джакарте, выступая на 17-м совещании министров обороны стран АСЕАН и представителей государств - партнеров по диалогу ("СМОА плюс").

По словам Фан Ван Зянга, странам региона необходимо содействовать поддержанию мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства и авиации в Южно-Китайском (Восточном) море. С этой целью, отметил министр, участникам "СМОА плюс" следует создать благоприятные условия для строгого выполнения в полном объеме положений Декларации о правилах поведения сторон в Восточном море и подержать скорейшую выработку и принятие эффективного и действенного Кодекса поведения сторон в Восточном море в соответствии с международным правом и Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.

"СМОА плюс" - механизм взаимодействия оборонных ведомств десяти стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и государств - партнеров по диалогу (Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, Япония), созданный в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама. Цель "СМОА плюс" - обеспечение благоприятных условий для открытого и конструктивного обсуждения вопросов обороны и безопасности, углубление доверия и взаимопонимания в регионе, налаживание практического взаимодействия между военными стран-участниц.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет десять стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. 

Теги:
Вьетнам
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация