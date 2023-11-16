Министр обороны Вьетнама призвал мирными средствами разрешать споры в Южно-Китайском море

Фан Ван Зянг подчеркнул необходимость поддержания стабильности, свободы судоходства и авиации в регионе

ДЖАКАРТА, 16 ноября. /ТАСС/. Министр национальной обороны Вьетнама генерал армии Фан Ван Зянг призвал страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и их партнеров разрешать все споры мирными средствами путем открытого диалога. Об этом глава вьетнамского военного ведомства заявил в Джакарте, выступая на 17-м совещании министров обороны стран АСЕАН и представителей государств - партнеров по диалогу ("СМОА плюс").

По словам Фан Ван Зянга, странам региона необходимо содействовать поддержанию мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства и авиации в Южно-Китайском (Восточном) море. С этой целью, отметил министр, участникам "СМОА плюс" следует создать благоприятные условия для строгого выполнения в полном объеме положений Декларации о правилах поведения сторон в Восточном море и подержать скорейшую выработку и принятие эффективного и действенного Кодекса поведения сторон в Восточном море в соответствии с международным правом и Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.

"СМОА плюс" - механизм взаимодействия оборонных ведомств десяти стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и государств - партнеров по диалогу (Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, Япония), созданный в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама. Цель "СМОА плюс" - обеспечение благоприятных условий для открытого и конструктивного обсуждения вопросов обороны и безопасности, углубление доверия и взаимопонимания в регионе, налаживание практического взаимодействия между военными стран-участниц.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет десять стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.