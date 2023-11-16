16 ноября, 15:07
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о новом обстреле из Ливана

Ведется ответный огонь

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали новый обстрел со стороны Ливана и открыли ответный огонь по ливанской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"После первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших в районах Штулы и Эвен-Менахема на севере Израиля, [был зафиксирован] ряд запусков [снарядов], которые, вероятно, упали в открытой местности", - говорится в сообщении.

В армии добавили, что в районе населенного пункта Довев на севере страны обстрелу противотанковыми ракетами подвергся израильский военный пост, сообщений о пострадавших там не поступало.

"В ответ Армия обороны Израиля в настоящий момент ведет артиллерийский огонь в сторону Ливана", - заключили в пресс-службе. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
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