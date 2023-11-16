16 ноября, 15:12,
обновлено 16 ноября, 16:02
Палестино-израильский конфликт

Израильские силы окружили больницу "Аль-Ахли" на севере сектора Газа

Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что продолжаются ожесточенные атаки

БЕЙРУТ, 16 ноября. /ТАСС/. Бронетехника вооруженных сил Израиля окружила больницу "Аль-Ахли" в городе Газа. Об этом сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS).

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"Израильские танки осадили больницу "Аль-Ахли" в секторе Газа, продолжаются ожесточенные атаки. Команды PRCS не могут <...> добраться до раненых", - говорится в заявлении организации, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).

14 ноября Управление по координации гуманитарных вопросов ООН сообщало, что больница "Аль-Ахли" - единственное медучреждение в северной части сектора Газа и его столице, которое продолжает свою работу и способно принимать пациентов. По сведениям организации, в ней было размещено более 500 человек. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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