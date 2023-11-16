Молдавия отвергла обвинения в рытье окопов на границе с Приднестровьем

В Бюро по реинтеграции правительства Молдавии сообщили об инженерных работах по очистке ливневых каналов

КИШИНЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Правительство Молдавии отвергло обвинения в рытье окопов на одном из участков в зоне безопасности приднестровского конфликта, охраняемой российскими миротворцами.

"На соответствующих участках дороги проводятся инженерные работы по очистке ливневых каналов", - говорится в сообщении Telegram-канала Бюро по реинтеграции правительства Молдавии. В бюро обвинили силовые структуры непризнанного Приднестровья в организации несанкционированных мобильных постов в зоне безопасности.

Отношения между двумя берегами Днестра охладели после избрания президентом Молдавии Майи Санду в 2020 году, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским. Сегодня причиной стагнации в переговорах называют конфликт между Россией и Украиной, которые выступают посредниками в переговорном формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия и Украина, а также наблюдатели от США и ЕС). В Тирасполе также озабочены милитаризацией Молдавии, которая активизировала закупки вооружений, а также взаимодействие в военной сфере с США, ЕС и НАТО.

Российские миротворцы были введены в зону приднестровского конфликта согласно подписанному с Молдавией соглашению "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова" от 21 июля 1992 года. Они остановили боевые действия между молдавской полицией и приднестровским ополчением и в настоящее время поддерживают мир в регионе вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья.