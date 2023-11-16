16 ноября, 16:00

Молдавия отвергла обвинения в рытье окопов на границе с Приднестровьем

В Бюро по реинтеграции правительства Молдавии сообщили об инженерных работах по очистке ливневых каналов

КИШИНЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Правительство Молдавии отвергло обвинения в рытье окопов на одном из участков в зоне безопасности приднестровского конфликта, охраняемой российскими миротворцами.

"На соответствующих участках дороги проводятся инженерные работы по очистке ливневых каналов", - говорится в сообщении Telegram-канала Бюро по реинтеграции правительства Молдавии. В бюро обвинили силовые структуры непризнанного Приднестровья в организации несанкционированных мобильных постов в зоне безопасности.

Отношения между двумя берегами Днестра охладели после избрания президентом Молдавии Майи Санду в 2020 году, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским. Сегодня причиной стагнации в переговорах называют конфликт между Россией и Украиной, которые выступают посредниками в переговорном формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия и Украина, а также наблюдатели от США и ЕС). В Тирасполе также озабочены милитаризацией Молдавии, которая активизировала закупки вооружений, а также взаимодействие в военной сфере с США, ЕС и НАТО.

Российские миротворцы были введены в зону приднестровского конфликта согласно подписанному с Молдавией соглашению "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова" от 21 июля 1992 года. Они остановили боевые действия между молдавской полицией и приднестровским ополчением и в настоящее время поддерживают мир в регионе вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья. 

Теги:
Молдавия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация