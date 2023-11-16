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Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля утверждает, что ХАМАС прячет ракеты в детских кроватях

Армейская пресс-служба сообщила, что военнослужащие обнаружили значительное количество вооружения, в том числе ракеты, взрывные устройства и десятки килограммов взрывчатки

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. Израильские военные обнаружили в одном из домов в секторе Газа спрятанные в детской кровати ракеты, по их данным, предназначавшиеся для вооруженных формирований сторонников радикальной палестинской организации ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Ракеты были обнаружены внутри кровати в детской спальне в доме террориста ХАМАС в ходе оперативной деятельности, проведенной подразделениями 551-й бригады. Террорист был членом террористической ячейки ХАМАС в Бейт-Хануне", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе оперативных действий военнослужащие обнаружили значительное количество вооружения, в том числе ракеты, взрывные устройства и десятки килограммов взрывчатки, добавили в пресс-службе. Впоследствии найденное оружие было уничтожено, указали в армии.

Помимо этого, армейская пресс-служба опубликовала аудиозапись беседы на арабском языке. По данным израильских военных, это перехваченный разговор двух палестинских радикалов из организации "Исламский джихад". Согласно приведенному пресс-службой переводу, эти двое радикалов "описывают, как переносят оружие в детских колясках", говорится в сообщении. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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