Армия Израиля утверждает, что ХАМАС прячет ракеты в детских кроватях

Армейская пресс-служба сообщила, что военнослужащие обнаружили значительное количество вооружения, в том числе ракеты, взрывные устройства и десятки килограммов взрывчатки

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. Израильские военные обнаружили в одном из домов в секторе Газа спрятанные в детской кровати ракеты, по их данным, предназначавшиеся для вооруженных формирований сторонников радикальной палестинской организации ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ракеты были обнаружены внутри кровати в детской спальне в доме террориста ХАМАС в ходе оперативной деятельности, проведенной подразделениями 551-й бригады. Террорист был членом террористической ячейки ХАМАС в Бейт-Хануне", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе оперативных действий военнослужащие обнаружили значительное количество вооружения, в том числе ракеты, взрывные устройства и десятки килограммов взрывчатки, добавили в пресс-службе. Впоследствии найденное оружие было уничтожено, указали в армии.

Помимо этого, армейская пресс-служба опубликовала аудиозапись беседы на арабском языке. По данным израильских военных, это перехваченный разговор двух палестинских радикалов из организации "Исламский джихад". Согласно приведенному пресс-службой переводу, эти двое радикалов "описывают, как переносят оружие в детских колясках", говорится в сообщении.