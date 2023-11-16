16 ноября, 15:28

Шольц обсудил с Гарибашвили перспективу вступления Грузии в ЕС

Канцлер Германии подчеркнул, что Берлин "будет и впредь поддерживать" Тбилиси на пути в Евросоюз

БЕРЛИН, 16 ноября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили и обсудил с ним в том числе недавний доклад Еврокомиссии (ЕК) о перспективе вступления страны в ЕС. Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии.

"Канцлер и грузинский премьер обсудили доклад Европейской комиссии в рамках пакета расширения этого года. Канцлер отметил засвидетельствованный в нем со стороны ЕК прогресс Грузии, - сообщили в кабмине - Канцлер подчеркнул, что Германия будет и впредь поддерживать Грузию на ее пути в ЕС, и призвал грузинское правительство в кратчайшие сроки решительно приступить к реализации ясно указанных ЕК необходимых шагов в осуществлении реформ".

Шольц и Гарибашвили договорились продолжить обмен мнениями и поддерживать тесный контакт.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя в Брюсселе ежегодный доклад о расширении ЕС. 

Теги:
ГрузияГерманияГарибашвили, ИраклийШольц, Олаф
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