Венесуэла заявила, что продолжит сотрудничать с Россией на многостороннем уровне

Глава МИД республики Иван Хиль Пинто отметил, что Венесуэла считает единство латиноамериканских стран "важнейшим механизмом для установления нового и справедливого порядка"

КАРАКАС, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Венесуэлы намерены продолжать сотрудничество с Россией на многостороннем уровне. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто.

"Наш визит в Россию подтвердил готовность правительства президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро продолжить работу на многостороннем уровне с правительством Российской Федерации. Мы придерживаемся единых принципов в Организации Объединенных Наций и в других многосторонних организациях", - указал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) глава МИД, который ранее провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Министр отметил, что Венесуэла считает единство латиноамериканских стран "важнейшим механизмом для установления нового и справедливого порядка". В этом плане республика привержена "созданию альянсов с такими странами, как Российская Федерация", для достижения экономической независимости, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.