Украинская полиция возбудила новое дело против Арестовича

Депутат Наталья Пипа заявила, что ждет "скорейшего возвращения" экс-советника главы офиса президента Украины на родину

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Национальная полиция Украины возбудила еще одно уголовное дело в отношении бывшего советника главы офиса президента страны Алексея Арестовича (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщила депутат Верховной рады Наталья Пипа.

"Против гражданина Арестовича открыли уголовное производство. Об этом мне сообщила Национальная полиция Украины, а я сообщаю вам, - написала Пипа на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - Ждем скорейшего (что, однако, сомнительно) возвращения Арестовича на Украину". По какой статье возбуждено дело, парламентарий не уточнила.

Позже Нацполиция сообщила, что в Шевченковское управление полиции Киева поступило заявление от депутатов Верховной рады о возможном совершении уголовного правонарушения гражданином Украины, "которое заключается в заведомо ложном сообщении о преступлении", а именно в подаче заявления в Государственное бюро расследований о совершении преступления парламентарием. "Действия гражданина Украины квалифицированы как заведомо ложное сообщение о совершении уголовного правонарушения", - говорится в сообщении Telegram-канала полиции. По данным полицейских, следователи возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о совершении уголовного правонарушения. При этом в Нацполиции не уточнили имя подозреваемого.

В конце октября Пипа сообщила, что 29 депутатов подали заявление на Арестовича в полицию в связи с "заведомо неправдивым сообщением о совершении уголовного правонарушения" (ч. 1 ст. 383 УК Украины). 2 июня Пипа во Львове сделала замечание молодому человеку, который исполнял на улице песни Виктора Цоя. Тот в ответ начал ее оскорблять, и депутат вызвала полицию. Молодой человек позже записал видео с извинениями. Галицкий райсуд Львова 27 июля признал его виновным в административном нарушении за ругательства в адрес Пипы и вынес предупреждение. В августе Арестович обратился в Госбюро расследований Украины с заявлением о "разжигании национальной вражды и ненависти по языковому признаку" Пипой из-за конфликта во Львове. Депутат в ответном заявлении от 24 октября, которое поддержали 28 ее коллег, написала, что "Арестович занимается исключительно самопиаром и хайпом".

В середине октября депутат Верховной рады Инна Совсун сообщила, что полиция возбудила дело против Арестовича. Незадолго до этого она подала на него жалобу за то, что на своих закрытых "психологических семинарах" он якобы назвал женщин "существами, которых хочется душить".

Арестович, который, как утверждают украинские СМИ, находится сейчас не на Украине, заявил этой осенью о планах выдвинуть собственную кандидатуру на пост главы государства. Он активно критикует президента Украины Владимира Зеленского и его окружение, обвиняя руководство страны в стратегических ошибках в военном и государственном управлении. 1 ноября Арестович опубликовал свою "программу" из 14 пунктов. В ней, в частности, он предлагает в обмен на вступление Украины в НАТО дать обязательство не пытаться вернуть утраченные территории силовым путем.