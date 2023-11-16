16 ноября, 16:06

Эксперт сообщил о намерении КНР активизировать обмены с США на всех уровнях

Это необходимо для придания структуре двухсторонних отношений большей многоплановости, заявил заместитель директора Института международных исследований при Китайском народном университете Цзинь Цаньжун

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Китай будет прикладывать больше усилий для обменов с США на всех уровнях, чтобы придать структуре двухсторонних отношений большую многоплановость. Такое мнение выразил заместитель директора Института международных исследований при Китайском народном университете Цзинь Цаньжун в интервью газете Global Times.

"Визит председателя КНР Си Цзиньпина [в США] был направлен не только на взаимодействие с администрацией [президента Джо] Байдена, но и с различными секторами США, и в будущем Китай приложит больше усилий для обменов с другими [социальными] слоями США, включая гражданские группы, деловые круги, молодежь и руководство различных штатов, чтобы сделать китайско-американские отношения более гибкими и многоплановыми", - отметил эксперт.

В то же время Цзинь Цаньжун признал, что предстоящие президентские выборы в США и выборы главы администрации острова Тайвань могут повлечь за собой определенные "вызовы и неопределенность" для китайско-американских отношений.

Ранее президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в пригороде Сан-Франциско. Эти переговоры стали седьмым контактом двух лидеров после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Речь идет о первом визите Си Цзиньпина в США за шесть лет. Предыдущая личная встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась в рамках саммита Группы двадцати на индонезийском острове Бали в ноябре 2022 года. 

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