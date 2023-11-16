В Италии законодательно запретили синтетические пищевые продукты

За нарушения предусмотрены штрафы до нескольких десятков тысяч евро, передает агентство ANSA

РИМ, 16 ноября. /ТАСС/. Нижняя палата итальянского парламента проголосовала за закон о запрете производства, импорта и продажи синтетических пищевых продуктов. Ранее соответствующее голосование уже прошло в верхней палате (Сенате), и таким образом Италия становится первой страной в Европе, вводящей подобный запрет, сообщает агентство ANSA.

С инициативой принятия данного закона выступил министр по вопросам сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Франческо Лоллобриджида. Импульс законодательной инициативе придала итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti, которая провела информационную кампанию и собрала более 2 млн подписей в поддержку законопроекта. По ее данным, трое из каждых четырех итальянцев (74%) не желают распространения "еды, созданной в лаборатории". Закон поддержали представители правящей коалиции, тогда как депутаты оппозиционной Демократической партии воздержались, а "Движения "5 звезд" и Альянса Зеленых Левых проголосовали против.

Согласно принятому закону, запрещается производство и размещение на рынке продуктов питания и кормов, произведенных и полученных из клеточных культур или тканей позвоночных животных, а также не разрешается называть мясом продукты, полученные за счет переработки растительных белков. За нарушения предусмотрены большие штрафы - до нескольких десятков тысяч евро.

Во время голосования недалеко от здания парламента произошла потасовка между президентом Coldiretti Этторе Прандини, который возглавлял делегацию аграриев, и двумя представителями партии Europa+, которые вышли с лозунгами в поддержку синтетического продовольствия как средства борьбы с изменениями климата.

В Coldiretti опровергают, что с животноводством связано повышенное выделение углекислого газа в атмосферу, что делает его несопоставимым с растущими потребностями в мясе увеличивающегося населения Земли. Согласно приводимым Coldiretti подсчетам, соотношение выделяемого углекислого газа на каждый произведенный 1 кг синтетического мяса в 4-25 раз выше, чем в традиционном животноводстве.

В ассоциации приветствовали решение итальянского парламента и обещают теперь добиваться недопущения синтетических продуктов в обиход на уровне ЕС.

Ранее итальянское правительство постановило дистанцировать и выставлять на отдельных полках в супермаркетах муку, в которой использованы порошковые добавки из насекомых.