16 ноября, 16:15

МИД Канады снял санкции с российского предпринимателя Олега Бойко

Бизнесмен является председателем наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial Group

ОТТАВА, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Канады вычеркнули из санкционных списков российского предпринимателя Олега Бойко. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте канадского МИД.

В них указано, что "пункт 731 части 1 положения о специальных экономических мерах (Россия) утратил силу". Под этим номером значится "Олег Викторович Бойко, родившийся 28 сентября 1964 года".

Бойко был внесен в санкционные списки в апреле 2022 года в связи с ситуацией на Украине. Бизнесмен является председателем наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial Group. 

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