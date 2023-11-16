МИД Канады снял санкции с российского предпринимателя Олега Бойко

Бизнесмен является председателем наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial Group

ОТТАВА, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Канады вычеркнули из санкционных списков российского предпринимателя Олега Бойко. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте канадского МИД.

В них указано, что "пункт 731 части 1 положения о специальных экономических мерах (Россия) утратил силу". Под этим номером значится "Олег Викторович Бойко, родившийся 28 сентября 1964 года".

Бойко был внесен в санкционные списки в апреле 2022 года в связи с ситуацией на Украине. Бизнесмен является председателем наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial Group.