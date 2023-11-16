Боевое крыло ХАМАС на Западном берегу взяло ответственность за атаку на израильский КПП

В результате нападения пострадали семь человек

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Боевое крыло палестинского радикального движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - на Западном берегу взяло на себя ответственность за нападение на КПП при въезде в Иерусалим, в результате которого пострадали семь человек. Об этом сообщается в заявлении группировки.

Как утверждается в сообщении, размещенном в Telegram-канале боевого крыла, атака была совершена в качестве ответа на убийства Израилем палестинцев в секторе Газа.

Ранее пресс-служба полиции Израиля информировала, что по меньшей мере семь человек пострадали в результате нападения троих боевиков в административном округе Гуш-Эцион (расположен на Западном берегу реки Иордан к югу от Иерусалима). Террористы были нейтрализованы службой безопасности.

14-й канал израильского телевидения со ссылкой на командующего полицейским округом сообщил, что нападавшие были связаны с палестинским радикальным движением ХАМАС. В автомобиле, на котором они приехали к месту преступления, были обнаружены боеприпасы и режущие предметы. В связи с этим правоохранители считают, что злоумышленники планировали после стрельбы на КПП провести более масштабную операцию непосредственно в Иерусалиме.