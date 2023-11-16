Апелляционный суд Киева оставил Коломойского под стражей до 2 января

Суд также сохранил возможность внесения залога в размере более $104 млн

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Шевченковского районного суда о содержании бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) под стражей с продлением меры пресечения до 2 января. Об этом сообщило украинское издание "Общественное".

По его данным, суд также сохранил возможность внесения Коломойским залога в размере 3,8 млрд гривен (более $104 млн).

Ранее Шевченковский суд удовлетворил ходатайство прокурора оставить без рассмотрения просьбу адвокатов Коломойского об изменении ему меры пресечения в связи с ухудшением состояния здоровья.

27 октября Шевченковский суд продлил арест украинского бизнесмена на два месяца. При этом 24 октября суд отклонил ходатайство защиты Коломойского об изменении ему меры пресечения на круглосуточный домашний арест по причине ухудшения здоровья.

В последнее время украинские власти занимаются активным уголовным преследованием когда-то одного из самых богатых и влиятельных украинских бизнесменов. Параллельно Коломойский постепенно лишается связанных с ним активов: часть переходит под контроль государства, в том числе компании "Укрнафта" и "Укртатнафта", часть находится под арестом, часть проходит процедуру банкротства, как крупнейшая украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины".

2 сентября Коломойский был задержан после того, как Служба безопасности Украины предъявила ему обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. 7 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Коломойского и еще пятерых лиц, связанных с Приватбанком, крупнейшим акционером которого он был до 2016 года, в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более $249 млн). Через неделю бизнесмену предъявили третье обвинение - в получении доступа к денежным средствам, завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой в особо крупных размерах. Следствие считает, что с 2013 по 2014 год Коломойский с помощью сотрудников банка, в котором был учредителем и акционером, незаконно завладел 5,8 млрд гривен, что на тот момент было эквивалентно $700 млн.