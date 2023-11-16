Двое конгрессменов направили Байдену письмо с призывом пресечь насилие на Западном берегу

Решение о создании двух государств остается единственным реальным вариантом достижения справедливого, безопасного и процветающего будущего как для израильтян, так и для палестинцев, говорится в письме

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Двое конгрессменов-демократов направили президенту США Джо Байдену письмо с призывом продолжать оказывать давление на Израиль для пресечения насилия в отношении палестинцев. Об этом сообщил телеканал NBC.

"Поскольку ваша администрация неустанно работает над предотвращением расширения конфликта, мы обращаем особое внимание на угрозу, которую насилие на Западном берегу - особенно самосуд со стороны израильских поселенцев - представляет для этих усилий, безопасности Израиля, прав человека палестинцев и долгосрочного мира в регионе", - приводит телеканал слова из письма сенатора Кори Букера и конгрессмена Дэна Голдмана.

"Мы твердо верим, что решение о создании двух государств остается единственным реальным вариантом достижения справедливого, безопасного и процветающего будущего как для израильтян, так и для палестинцев. <...> Однако насилие со стороны поселенцев в отношении палестинских гражданских лиц уничтожает сами зачатки доверия и сотрудничества, которые необходимы для достижения прогресса на пути к созданию двух государств и установлению прочного мира в регионе", - говорится в письме. "Поскольку США работают над поддержкой обороны Израиля, мы призываем вашу администрацию получить адекватные гарантии от правительства Израиля в том, что любое оружие, предоставленное Соединенными Штатами, не попадет в руки гражданских лиц на Западном берегу", - подчеркнули конгрессмены.