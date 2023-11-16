США надеются, что резолюцию СБ ООН по Ближнему Востоку удастся реализовать

Документ состоит из семи пунктов, он содержит призыв к установлению длительных гуманитарных пауз и коридоров в секторе Газа

ООН, 16 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты надеются, что некоторые положения принятой Советом Безопасности ООН гуманитарной резолюции по палестино-израильскому конфликту удастся реализовать на земле. Об этом заявил журналистам в ответ на вопрос корреспондента ТАСС заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд.

"Мы надеемся на это, - сказал он. - Мы полагаем, что стороны должны делать все возможное, чтобы выполнять положения резолюции, однако надо смотреть на то, как развивается ситуация".

По словам Вуда, Соединенные Штаты, которые воздержались от голосования по этой резолюции из-за того, что в ней не было осуждения палестинского движения ХАМАС, "полагают, что резолюция стала важным сигналом того, что международное сообщество чрезвычайно обеспокоено тем, что происходит".

В среду Совет Безопасности ООН принял подготовленный Мальтой проект гуманитарной резолюции, направленной на помощь детям в зоне палестино-израильского конфликта. Документ, с текстом которого ознакомился ТАСС, состоит из семи пунктов, он содержит призыв к установлению длительных гуманитарных пауз и коридоров в секторе Газа "на число дней, достаточное для того, чтобы в соответствии с международным гуманитарным правом предоставить полный, оперативный безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ" для ООН и гуманитарных организаций и дать им возможность доставить предметы первой необходимости, отремонтировать критически важные объекты инфраструктуры, а также организовать "поисково-спасательные работы, в том числе пропавших детей, в поврежденных и разрушенных зданиях". Помимо этого, гуманитарная пауза должна быть достаточной для того, чтобы провести "эвакуацию больных или пострадавших детей и их опекунов".

Также в документе содержится призыв к немедленному освобождению всех заложников, особенно детей. Проект резолюции включает в себя призыв ко всем сторонам конфликта воздерживаться от лишения гражданского населения сектора Газа базовых услуг и гуманитарной помощи. В документе подчеркивается "важность координации, гуманитарных уведомлений и механизмов деконфликтации".

В резолюции содержится запрос к генсеку ООН на проведение им брифинга в Совбезе на следующем заседании органа по этому вопросу и на выработку механизма по эффективному отслеживанию исполнения документа. При этом в резолюции нет осуждения как действий палестинского движения ХАМАС, так и израильских властей. Как отметила в среду постпред Мальты при ООН Ванесса Фрезьер, "десятка" непостоянных членов СБ ООН продолжает работу над своим проектом ближневосточной резолюции, а подготовленный Мальтой проект является отдельным документом с гуманитарным уклоном и акцентом на помощь детям.