СМИ: Блинкен был "ошеломлен" словами Байдена, назвавшего Си Цзиньпина "диктатором"

По наблюдениям журналистов телеканала Sky News Australia, госсекретарь США также "неодобрительно качал головой"

СИДНЕЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Журналисты телеканала Sky News Australia обратили внимание на реакцию госсекретаря США Энтони Блинкена на слова американского президента Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина "диктатором".

Байден и Си Цзиньпин провели встречу в поместье Филоли в пригороде Сан-Франциско (штат Калифорния) на полях саммита АТЭС. После их беседы Байдена спросили на пресс-конференции, готов ли он, как и ранее в этом году, назвать китайского лидера "диктатором". Глава Белого дома ответил утвердительно. На своей странице в YouTube телеканал Sky News Australia опубликовал видео, на котором запечатлена реакция Блинкена на слова Байдена. По наблюдениям журналистов канала, госсекретарь США "выглядит ошеломленным и неодобрительно качает головой".

Ранее МИД Китая назвал заявления американского президента ошибочными и безответственными.