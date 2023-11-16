16 ноября, 16:45

Погранслужба Эстонии допустила перекрытие некоторых КПП на границе с Россией

Петр Ковалев/ ТАСС
© Петр Ковалев/ ТАСС

Начальник отдела пограничной службы Департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаар сообщил, что страна в случае необходимости "готова предотвратить любую нелегальную миграцию"

ВИЛЬНЮС, 16 ноября. /ТАСС/. Начальник отдела пограничной службы Департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаар допускает возможность перекрытия некоторых КПП на границе с Россией. Об этом сообщил портал Delfi.

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"Въехать в Евросоюз через Эстонию могут только те, у кого есть для этого все законные основания. <...> Мы очень внимательно следим за ситуацией и в случае необходимости готовы предотвратить любую нелегальную миграцию. В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пограничных пунктов", - приводит портал слова Вейко Коммусаара.

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс также считает, что закрытие КПП на границе с РФ возможно, пишет портал эстонского гостелерадио ERR. "Сегодня утром между 08:00 и 10:30 (09:00 и 11:30 мск - прим. ТАСС) восемь граждан Сомали пытались въехать в Эстонию из Нарвы. Из-за отсутствия шенгенской визы или вида на жительство им был запрещен въезд на границе, и они были отправлены обратно в сторону Российской Федерации. <...> Эти граждане Сомали вряд ли сами все это придумали. Как я уже сказал, без соответствующих документов они не смогут пересечь российскую границу", - приводит портал слова главы МВД. "Россия не должна пускать в Европу людей, у которых нет визы или каких-либо других законных оснований", - также заявил он.

Власти Финляндии объявили в четверг, что закроют четыре из девяти КПП на границе с Россией в ночь на субботу. Причиной решения названо большое количество просителей убежища на восточной границе. Министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мель сообщила, что норвежские власти осведомлены об этой ситуации, но в Норвегии такого явления не отмечено. 

Теги:
ЭстонияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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