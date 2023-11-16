16 ноября, 16:48
Военная операция на Украине

На Украине несовершеннолетнего приговорили к семи годам заключения за якобы работу на ФСБ

По данным издания "Вести", он фотографировал блокпосты, наблюдательные пункты и другие места расположения украинских военнослужащих

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Обуховский районный суд Киевский области приговорил к семи годам лишения свободы несовершеннолетнего ученика лицея за якобы передачу органам Федеральной службы безопасности (ФСБ) России информации о расположении частей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило украинское издание "Вести" со ссылкой на решение суда.

По его данным, юноша занимался фотосъемкой блокпостов, наблюдательных пунктов и иных мест расположения украинских военнослужащих, а также Обуховской районной государственной администрации и районного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В период с 9 по 13 марта он якобы передал сотрудникам ФСБ фото- и видеоматериалы указанных объектов.

Издание отмечает, что в суде юноша частично признал свою вину.

В начале 2022 года власти Украины запретили снимать передвижения и места дислокации военных, а также взрывы и другие события военного характера, по которым можно определить координаты. Публикация таких материалов в интернете может быть квалифицирована как пособничество и государственная измена. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация