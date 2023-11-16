На Украине несовершеннолетнего приговорили к семи годам заключения за якобы работу на ФСБ

По данным издания "Вести", он фотографировал блокпосты, наблюдательные пункты и другие места расположения украинских военнослужащих

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Обуховский районный суд Киевский области приговорил к семи годам лишения свободы несовершеннолетнего ученика лицея за якобы передачу органам Федеральной службы безопасности (ФСБ) России информации о расположении частей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило украинское издание "Вести" со ссылкой на решение суда.

По его данным, юноша занимался фотосъемкой блокпостов, наблюдательных пунктов и иных мест расположения украинских военнослужащих, а также Обуховской районной государственной администрации и районного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В период с 9 по 13 марта он якобы передал сотрудникам ФСБ фото- и видеоматериалы указанных объектов.

Издание отмечает, что в суде юноша частично признал свою вину.

В начале 2022 года власти Украины запретили снимать передвижения и места дислокации военных, а также взрывы и другие события военного характера, по которым можно определить координаты. Публикация таких материалов в интернете может быть квалифицирована как пособничество и государственная измена.