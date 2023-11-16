Xinhua: конкуренция между КНР и США не поможет решить глобальных проблем

В статье отмечается, что "планета Земля достаточно велика для того, чтобы обе страны могли добиться успеха, а успех одной из сторон - это возможности для другой"

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Конкурентная борьба между США и КНР не поможет решить ни трудностей, стоящих перед каждой из стран, ни глобальных проблем. Такое мнение выразило агентство Xinhua в публикации, посвященной прошедшей в Сан-Франциско (США) встрече лидеров Китая и Соединенных Штатов.

"Конкуренция между крупными странами не является преобладающей тенденцией нынешнего времени и не поможет решить проблем, стоящих как перед Китаем и США, так и перед миром в целом", - говорится в опубликованной редакционной статье.

Автор отмечает, что как для КНР, так и для США "не представляется возможным перестроить другую сторону, в то время, как конфликты и конфронтация будут иметь неприемлемые для обеих стран последствия".

В статье резюмируется, что "планета Земля достаточно велика для того, чтобы обе страны могли добиться успеха, а успех одной из сторон - это возможности для другой".

Ранее президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в пригороде Сан-Франциско. Эти переговоры стали седьмым контактом двух лидеров после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Речь идет о первом визите Си Цзиньпина в США за шесть лет. Предыдущая личная встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась в рамках саммита Группы двадцати на индонезийском острове Бали в ноябре 2022 года.