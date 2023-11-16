Глава Еврокомиссии поддержала закрытие КПП на границе Финляндии и России

Власти Финляндии ранее объявили, что закроют четыре из девяти КПП из-за большого числа просителей убежища на восточной границе

БРЮССЕЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре с премьер-министром Финляндии поддержала закрытие местными властями четырех КПП на границе с Россией, якобы для борьбы с нелегальными мигрантами. Об этом фон дер Ляйен написала в Twitter.

"Я поговорила по телефону с премьер-министром Петтери Орпо, который проинформировал меня о ситуации на границе с Россией. Использование Россией мигрантов в качестве инструмента постыдно. Я полностью поддерживаю меры, принятые Финляндией. Я также благодарю финскую погранслужбу за защиту наших европейских границ", - написала она.

Власти Финляндии объявили в четверг, что закроют четыре из девяти КПП на границе с Россией в ночь на субботу. Причиной решения названо большое количество просителей убежища на восточной границе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала дезинформацией утверждения в СМИ Финляндии, что Москва якобы намеренно провоцирует ситуацию с беженцами и пропускает людей, которые выезжают из России в Финляндию без необходимых документов, подчеркнув, что "подобные претензии абсолютно беспочвенны". Она подчеркнула, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов на границе с Россией создает новые разделительные линии в Европе, и что ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.