Белый дом заявил, что США будут рады возвращению Китаем панд в американские зоопарки

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что Вашингтон "уважает суверенное решение" о возвращении трех больших панд из США в КНР

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. США будут рады, если Китай примет решение вернуть панд в американские зоопарки. Об этом сообщил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По словам представителя Белого дома, председатель КНР Си Цзиньпин "выразил готовность подумать о возвращении некоторых из них" в США. При этом он подчеркнул, что Вашингтон "уважает суверенное решение" о возвращении трех больших панд из США в КНР.

"Если власти КНР решат вернуть некоторых панд в США, мы совершенно точно будем рады их возвращению", - заявил Кирби.

Ранее в ноябре большие панды Мэй Сян, Тянь Тянь и их детеныш Сяо Цицзи были доставлены в международный аэропорт города Чэнду на юго-западе китайской провинции Сычуань. Таким образом в столице США больше не осталось ни одного бамбукового медведя. Мэй Сян и Тянь Тянь были переданы в США 23 года назад, у них появились четыре детеныша. Три из них - Тай Шань, Бао Бао и Бэй Бэй - были доставлены в Китай ранее.

Большая панда считается неофициальным символом Китая и находится под защитой государства. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд". В естественных условиях сейчас проживают около 1,8 тыс. бамбуковых медведей. В основном они обитают в горной местности юго-западной провинции Сычуань, где сохранились бамбуковые леса. В различных питомниках и зоопарках содержатся примерно 180 особей. Власти Китая поставили задачу к 2025 году довести общую популяцию обитающих в дикой природе панд до 2 тыс. и более.