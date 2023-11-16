16 ноября, 17:05

Белый дом заявил, что США будут рады возвращению Китаем панд в американские зоопарки

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что Вашингтон "уважает суверенное решение" о возвращении трех больших панд из США в КНР

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. США будут рады, если Китай примет решение вернуть панд в американские зоопарки. Об этом сообщил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Читайте также
Что известно о больших пандах

По словам представителя Белого дома, председатель КНР Си Цзиньпин "выразил готовность подумать о возвращении некоторых из них" в США. При этом он подчеркнул, что Вашингтон "уважает суверенное решение" о возвращении трех больших панд из США в КНР.

"Если власти КНР решат вернуть некоторых панд в США, мы совершенно точно будем рады их возвращению", - заявил Кирби.

Ранее в ноябре большие панды Мэй Сян, Тянь Тянь и их детеныш Сяо Цицзи были доставлены в международный аэропорт города Чэнду на юго-западе китайской провинции Сычуань. Таким образом в столице США больше не осталось ни одного бамбукового медведя. Мэй Сян и Тянь Тянь были переданы в США 23 года назад, у них появились четыре детеныша. Три из них - Тай Шань, Бао Бао и Бэй Бэй - были доставлены в Китай ранее.

Большая панда считается неофициальным символом Китая и находится под защитой государства. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд". В естественных условиях сейчас проживают около 1,8 тыс. бамбуковых медведей. В основном они обитают в горной местности юго-западной провинции Сычуань, где сохранились бамбуковые леса. В различных питомниках и зоопарках содержатся примерно 180 особей. Власти Китая поставили задачу к 2025 году довести общую популяцию обитающих в дикой природе панд до 2 тыс. и более. 

Теги:
СШАКитай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация