16 ноября, 18:00

Представители РФ заверили главу ОДВЗЯИ в соблюдении моратория на ядерные испытания

Исполнительный секретарь ОДВЗЯИ Роберт Флойд отметил, что российские собеседники подчеркивают этот момент практически при каждом разговоре с ним

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Представители РФ заверили исполнительного секретаря Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберта Флойда в намерениях России соблюдать мораторий на проведение испытаний и после отзыва Москвой ратификации документа, если США будут воздерживаться от подобных тестов. Об этом Флойд заявил в ходе выступления на дискуссии, организованной вашингтонской Ассоциацией по контролю над вооружениями.

"Наше обязательство по мораторию остается неизменным, и мы не будем проводить испытания, если только США не проведут их первыми", - привел Флойд слова неназванных представителей РФ. По словам главы ОДВЗЯИ, российские собеседники "подчеркивают данный момент" практически при каждом разговоре с ним.

Договор был подписан от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года и ратифицирован ею 27 мая 2000 года. Документ должен был стать основным международно-правовым инструментом для прекращения любых видов ядерных испытаний. Однако до настоящего времени договор так и не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали 8 государств из 44, имеющих ядерное оружие или потенциальные возможности для его создания.

Как отмечается в сопроводительных материалах, принятый закон был разработан с целью восстановления паритета обязательств в области контроля над ядерными вооружениями. При этом уточняется, что документ создает правовую основу для отзыва Россией ратификационной грамоты, но не предполагает выхода страны из ДВЗЯИ. 

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