Законодатель Сантос не будет переизбираться на второй срок в Конгресс США

Член Палаты представителей обвиняется в мошенничестве

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Джордж Сантос (республиканец от штата Нью-Йорк), обвиняемый в мошенничестве, заявил, что не будет избираться на второй срок в 2024 году.

"Я продолжу миссию по служению своим избирателям, пока мне это будет позволено, однако я не буду переизбираться на второй срок в 2024 году, так как моя семья заслуживает большего, чем постоянно быть под прицелом прессы", - написал он на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее в ноябре члены Палаты представителей проголосовали против исключения Сантоса. Вместе с тем комитет по этике нижней палаты американского Конгресса в своем докладе по законодателю пришел к выводу, что есть "веские свидетельства" того, что Сантос использовал полученные на свою избирательную кампанию средства в личных целях.

Американские власти в числе прочего обвиняют Сантоса в том, что он использовал собранные на предвыборную кампанию деньги не по назначению - в частности, тратил тысячи долларов на дорогую дизайнерскую одежду. Помимо этого, Сантос, как утверждает прокуратура, в период пандемии получал пособие по безработице несмотря на то, что был трудоустроен. Кроме того, он предоставлял Конгрессу ложную информацию относительно своих доходов. В случае признания виновным конгрессмену грозит до 20 лет тюремного заключения. Сантос ранее отказался признать вину.

10 января демократы в Палате представителей потребовали провести расследование и принять меры в отношении Сантоса. Как заявили члены Демократической партии от Нью-Йорка Ричи Торрес и Дэн Голдман, в предыдущие недели выяснилось, что республиканец распространял заведомо ложную информацию о своей биографии. Его, в частности, уличили в приукрашивании сведений о своем образовании и профессиональной деятельности. Сантос одержал победу на промежуточных выборах в Конгресс США, состоявшихся в ноябре 2022 года. Нью-Йорк относится к числу штатов, где традиционно сильны позиции демократов.