16 ноября, 17:45

В Турции заявили о готовности использовать ЗРС С-400 при необходимости

Турция приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд

АНКАРА, 16 ноября. /ТАСС/. Турция готова при необходимости использовать купленные у России ЗРС С-400. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

"Мы не можем, купив С-400, задвинуть их в дальний угол. Когда у нас будет необходимость, мы нажмем на кнопку [используем комплексы]", - цитирует его телеканал CNN Turk.

Турция приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года компания "Рособоронэкспорт" сообщила, что контракт на поставки этих комплексов выполнен. В тот момент у республики не было на вооружении систем защиты от воздушных угроз уровня и возможностей С-400. Как проинформировал в августе прошлого года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев, контракт на поставку Турции второго полка С-400 подписан, он подразумевает локализацию производства отдельных компонентов системы. 

Теги:
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