Глава МИД Франции заявила иранскому коллеге о недопустимости эскалации на Ближнем Востоке

Катрин Колонна предостерегла Хосейна Амира Абдоллахияна от любой эскалации или расширения конфликта, особенно на Ливан

ПАРИЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Франции Катрин Колонна на встрече со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном заявила о недопустимости эскалации ближневосточного конфликта и его распространения на Ливан. Об этом говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства, распространенном в Париже.

"Министр предостерегла своего коллегу от любой эскалации или расширения конфликта, особенно на Ливан. Исламская Республика Иран в этом контексте несет большую ответственность", - отмечается в тексте.

Встреча Колонна и Абдоллахияна прошла в Женеве, где глава французского МИД сопровождает президента республики Эмманюэля Макрона, завершающего государственный визит в Швейцарию. Министр иностранных дел Ирана прибыл в Женеву для обсуждения ситуации в секторе Газа с представителями ООН и Международного комитета Красного Креста.