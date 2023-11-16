16 ноября, 17:47
Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Франции заявила иранскому коллеге о недопустимости эскалации на Ближнем Востоке

Катрин Колонна предостерегла Хосейна Амира Абдоллахияна от любой эскалации или расширения конфликта, особенно на Ливан

ПАРИЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Франции Катрин Колонна на встрече со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном заявила о недопустимости эскалации ближневосточного конфликта и его распространения на Ливан. Об этом говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства, распространенном в Париже.

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"Министр предостерегла своего коллегу от любой эскалации или расширения конфликта, особенно на Ливан. Исламская Республика Иран в этом контексте несет большую ответственность", - отмечается в тексте.

Встреча Колонна и Абдоллахияна прошла в Женеве, где глава французского МИД сопровождает президента республики Эмманюэля Макрона, завершающего государственный визит в Швейцарию. Министр иностранных дел Ирана прибыл в Женеву для обсуждения ситуации в секторе Газа с представителями ООН и Международного комитета Красного Креста. 

Теги:
ИранЛиванПалестинаФранцияПалестино-израильский конфликтИзраильКолонна, Катрин
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