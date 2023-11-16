Израильский военный погиб при нападении на КПП в районе Иерусалима

Полиция ранее сообщила, что по меньшей мере шесть человек пострадали в результате нападения

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. Армия Израиля сообщила о гибели одного из своих военнослужащих в результате нападения на контрольно-пропускной пункт на въезде в Иерусалим.

"Капрал Авраам Фетена, 20 лет, из Хайфы, боец батальона "Эрез" корпуса военной полиции, погиб в результате нападения на контрольно-пропускной пункт в туннеле в Иерусалиме", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Ранее израильская полиция сообщила, что по меньшей мере шесть человек пострадали в результате нападения трех боевиков на КПП при въезде в Иерусалим, нападавшие нейтрализованы.

14-й канал израильского телевидения со ссылкой на командующего полицейским округом утверждает, что нападавшие были связаны с палестинским радикальным движением ХАМАС. В автомобиле, на котором они приехали к месту преступления, были обнаружены боеприпасы и режущие предметы. В связи с этим правоохранители считают, что злоумышленники планировали после стрельбы на КПП провести более масштабную операцию непосредственно в Иерусалиме.