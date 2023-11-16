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обновлено 16 ноября, 19:08
Палестино-израильский конфликт

В Израиле заявили, что страна близка к уничтожению военной системы на севере сектора Газа

Israeli Defense Forces via AP
© Israeli Defense Forces via AP

Как сообщил сообщил начальник Генштаба Армии обороны Израиля, "еще предстоит кое-что доделать"

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. Израильские военные приблизились к уничтожению всей военной системы, существовавшей в северной части сектора Газа. Об этом сообщил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

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"Мы весьма близки к разрушению военной системы, существовавшей на севере сектора Газа. Мы завершим это, нам еще предстоит кое-что доделать, но мы сильно к этому приближаемся", - заявил он в ходе общения с военными на территории анклава, его высказывания распространила армейская пресс-служба.

Начальник Генштаба подчеркнул, что военные намерены продолжать операцию в секторе Газа, уничтожая военный потенциал вооруженных формирований, связанных с палестинской радикальной организацией ХАМАС. "Армия обороны Израиля собирается продолжать действия в секторе Газа, насколько это от нас зависит, [проходя] район за районом, и намерена уничтожать командиров, уничтожать боевиков и разрушать инфраструктуру", - добавил Халеви. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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