В Израиле заявили, что страна близка к уничтожению военной системы на севере сектора Газа

Как сообщил сообщил начальник Генштаба Армии обороны Израиля, "еще предстоит кое-что доделать"

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. Израильские военные приблизились к уничтожению всей военной системы, существовавшей в северной части сектора Газа. Об этом сообщил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

"Мы весьма близки к разрушению военной системы, существовавшей на севере сектора Газа. Мы завершим это, нам еще предстоит кое-что доделать, но мы сильно к этому приближаемся", - заявил он в ходе общения с военными на территории анклава, его высказывания распространила армейская пресс-служба.

Начальник Генштаба подчеркнул, что военные намерены продолжать операцию в секторе Газа, уничтожая военный потенциал вооруженных формирований, связанных с палестинской радикальной организацией ХАМАС. "Армия обороны Израиля собирается продолжать действия в секторе Газа, насколько это от нас зависит, [проходя] район за районом, и намерена уничтожать командиров, уничтожать боевиков и разрушать инфраструктуру", - добавил Халеви.