Армия Израиля сообщила, что рядом с больницей "Аш-Шифа" найдено тело заложницы

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. Израильские военные обнаружили рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе тело одной из заложниц, похищенных палестинскими радикалами 7 октября, там же было найдено и вооружение. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Тело Йехудит Вайс, которая была похищена террористической организацией ХАМАС, было извлечено подразделениями Армии обороны Израиля из строения, находящегося рядом с больницей "Аш-Шифа" в секторе Газа, и было перевезено на израильскую территорию. В строении, где находилась Йехудит, было также обнаружено военное снаряжение, включая автоматы Калашникова и РПГ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что военные медики совместно с сотрудниками полиции, раввината и Института судебной медицины провели опознание тела и известили родных Вайс о ее гибели. По данным армии, женщина была похищена 7 октября палестинскими радикалами из своего дома в кибуце Беэри, расположенного в непосредственной близости от границы с сектором Газа.

По информации издания The Times of Israel, Вайс было 65 лет, она мать пяти детей. Ее супруг Шмулик Вайс в момент атаки на Беэри был убит в собственном доме, его тело было найдено в убежище, сообщает The Times of Israel.