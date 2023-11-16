16 ноября, 18:31

В Венгрии объявили о начале национальных консультаций по вступлению Украины в ЕС

В почтовые ящики жителей страны поступят первые анкеты, в которых будет примерно 10 вопросов, вызывающих разногласия с руководством ЕС

БУДАПЕШТ, 16 ноября. /ТАСС/. Национальные консультации, в ходе которых гражданам Венгрии предстоит выразить свое мнение по поводу вступления Украины в Евросоюз и оказания ей военной помощи, начнутся 17 ноября. Как сообщила официальный представитель правительства Александра Сенткирайи, в этот день в почтовые ящики жителей Венгрии поступят первые анкеты, в которых будет примерно 10 вопросов, вызывающих разногласия с руководством ЕС.

Как напомнила Сенткирайи в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), в последнее время у Будапешта "было много споров с Брюсселем" по проблемам, которые касаются политики, экономики и безопасности Венгрии. По словам представителя правительства, лидеры ЕС требуют увеличить финансирование поставок вооружений на Украину, создать в Венгрии "гетто для мигрантов", отменить субсидии на услуги ЖКХ, потолок по процентным ставкам и налог на сверхприбыль, а кроме того "продолжают нападки на закон о защите детей" от ЛГБТ-пропаганды.

Поэтому "национальные консультации очень важны", подчеркнула Сенткирайи. "Мы призываем каждого высказать свое мнение. Давайте встанем вместе на защиту суверенитета Венгрии", - заявила она.

Украина и миграция

Ранее венгерские власти сообщали, что в ходе национальных консультаций граждан страны попросят высказать мнение о том, стоит ли принимать Украину в Евросоюз и должен ли ЕС увеличивать ей военную помощь на миллиарды евро, внося ради этого поправки в свой бюджет на ближайшие четыре года. Правительство Венгрии выступило против начала переговоров о присоединении Украины к сообществу, поскольку она не выполнила необходимые для этого условия и не соответствует предъявляемым требованиям.

Гражданам Венгрии будет также предложено ответить на вопрос по поводу миграционной политики Брюсселя, с которой Будапешт выражает решительное несогласие. Правительство рассчитывает, что итоги национальных консультаций позволят ему заручиться поддержкой населения на переговорах с руководством ЕС.

О национальных консультациях

Венгерские власти уже несколько раз использовали такую форму изучения общественного мнения, рассылая по почте анкеты и создавая для этого специальный сайт, на котором можно ответить на все вопросы в режиме онлайн. Национальные консультации носят добровольный характер. Они продлятся два месяца, их итоги начнут подводить в середине января.

В прошлый раз этот своеобразный опрос проводился с октября по декабрь 2022 года и касался отношения к санкциям ЕС против России. В нем приняли участие более 1,36 млн человек, 97% из которых высказались против санкционной политики Брюсселя. Власти считают это достаточно высоким показателем с учетом того, что население страны не превышает 10 млн. В предыдущих национальных консультациях, затрагивавших миграцию и пандемию коронавируса, участвовало примерно такое же число венгров. 

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© Информационное агентство ТАСС
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