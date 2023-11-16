Асад амнистировал сирийских граждан, не совершавших тяжких преступлений

В частности, на основании указа будут смягчены приговоры лицам, отбывающим пожизненное заключение

БЕЙРУТ, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад издал указ о всеобщей амнистии для граждан, не совершавших тяжких преступлений и не занимавшихся контрабандой оружия. Об этом сообщило агентство SANA, которое публикует документ.

"Президент Башар Асад издал законодательный указ №36, предоставляющий амнистию за все преступления, совершенные до 16 ноября 2023 года, за исключением действий, которые повлекли за собой гибель людей", - говорится в тексте.

На основании указа будут смягчены приговоры лицам, отбывающим пожизненное заключение. Их пребывание в пенитенциарных учреждениях будет ограничено 20 годами. Вынесенные приговоры к высшей мере наказания будут замены на пожизненное заключение.

От уголовного наказания, предусмотренного законом о службе в рядах вооруженных сил арабской республики, освобождаются дезертиры. По условиям амнистии беглецы, находящиеся внутри страны, должны явиться с повинной и добровольно сдаться властям в течение 3 месяцев. Тем гражданам, которые выехали за пределы Сирии, предоставляется отсрочка на шесть месяцев.

Указ не распространяется на тех, кто осужден за ввоз в страну оружия и взрывчатки.

Асад издавал указы об амнистии в 2012-м, 2015-м, 2018-м и 2021-2023 годах, все они вызвали положительный отклик у населения. Как отмечает газета Al Watan, новый указ об амнистии является "важным шагом на пути к национальному примирению и консолидации сирийского общества".