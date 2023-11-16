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обновлено 16 ноября, 19:16
Палестино-израильский конфликт

В США заявили, что обсуждают с Израилем вопросы обеспечения защиты палестинцев на юге Газы

Как сообщили в Госдепе, разговор с израильским правительством "продолжается прямо сейчас"

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты обсуждают с Израилем, как лучше всего обеспечить защиту мирных палестинцев на юге сектора Газа. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

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"Мы работаем с израильтянами [по вопросам обеспечения безопасности мирных жителей], и мы говорили об этом в течение последних 24 часов, а конкретно о том, как лучше всего обеспечить защиту гражданского населения на юге сектора Газа", - сказал он.

Миллер не стал вдаваться в детали, но отметил, что "этот разговор с израильским правительством продолжается прямо сейчас".

По словам представителя Госдепа, США хотят, чтобы на юге сектора Газа появились безопасные для мирных жителей районы, "которые были бы защищены от атак Израиля и ХАМАС". Он добавил, что над реализацией этого плана США сейчас и работают с израильскими властями. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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