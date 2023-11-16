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обновлено 16 ноября, 19:01
Палестино-израильский конфликт

США выступили против ударов с воздуха по госпиталям в секторе Газа

Вашингтон также выразил обеспокоенность ударами по иорданской больнице

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты выступают против нанесения Израилем ударов с воздуха по больницам в секторе Газа и обеспокоены ударами по иорданской больнице. Об этом на брифинге заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

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"Я скажу, что мы обеспокоены этими сообщениями. Мы обеспокоены этим и не хотим, чтобы наносились авиаудары по больницам. Мы хотим, чтобы больницы были защищены", - сказал Миллер.

"Что касается иорданского медицинского персонала, который пострадал в результате атаки на полевой госпиталь в Газе, мы глубоко обеспокоены тем, что он пострадал", - отметил представитель Госдепа. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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