16 ноября, 18:47
Палестино-израильский конфликт

Сирия назвала "дешевой пьесой" утверждения Израиля и США о присутствии ХАМАС в "Аш-Шифе"

По мнению сирийского МИД, израильской стороне не удалось убедить мировое общественное мнение в правдивости представленной ею "сфабрикованной версии" происходящего в госпитале

БЕЙРУТ, 16 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Сирии назвало "дешевой пьесой" утверждения Израиля и США, согласно которым бойцы движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад" используют больницу "Аш-Шифа" в военных целях. Об этом говорится в заявлении сирийского внешнеполитического ведомства, содержание которого приводит агентство SANA.

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"Дешевая пьеса о присутствии в больнице ["Аш-Шифа"] бойцов палестинских формирований, которую разыграл [Израиль] и одобрили Соединенные Штаты, с треском провалилась", - отмечается в тексте. По мнению сирийского МИД, израильской стороне не удалось убедить мировое общественное мнение в правдивости представленной ею "сфабрикованной версии" происходящего в госпитале.

Ведомство потребовало привлечь представителей руководства Израиля к ответственности за преступления в отношении палестинцев в секторе Газа, в том числе в больнице "Аш-Шифа".

Израильские военные начали 15 ноября наземную операцию против боевиков радикального палестинского движения ХАМАС в районе медицинского центра "Аш-Шифа". Как сообщила армейская пресс-служба, главная задача "целенаправленной операции" заключается в "разгроме ХАМАС и спасении заложников". Согласно заявлениям Белого дома и Пентагона, радикальные палестинские группировки используют больницу "Аш-Шифа" и другие госпитали в секторе Газа, чтобы "скрывать и поддерживать военные операции и удерживать заложников". По версии Вашингтона, в "Аш-Шифе" располагался пункт связи и управления ХАМАС и "Исламского джихада". ХАМАС неоднократно отрицало эту информацию. 

Теги:
СШАПалестинаСирияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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